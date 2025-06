BORGHI SWING | l’anteprima vista mare di Udin&Jazz torna a Marano Lagunare dal 27 al 29 giugno 2025

Dal 27 al 29 giugno 2025, il suggestivo borgo di Marano Lagunare e la sua pittoresca laguna tornano a vibrare con Borghi Swing, una rassegna musicale di prestigio organizzata da Euritmica e dal Comune di Marano. Questa anteprima vista mare si inserisce nel calendario di Udin&Jazz 2025, un festival che promette emozioni uniche grazie a un’offerta musicale varia e di altissimo livello, come racconta Giancarlo Velliscig, direttore artistico. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del jazz e della buona musica.

Dal 27 al 29 giugno 2025 il borgo di Marano e la sua suggestiva laguna ospitano BORGHI SWING, rassegna organizzata da Euritmica e Comune di Marano Lagunare, con il contributo di Regione FVG e Fondazione Friuli,  che introduce il Festival Udin&Jazz  (Udine, 12-20 luglio 2025).? Giancarlo Velliscig, direttore artistico di Udin&Jazz, racconta così il progetto: « abbiamo ideato e perfezionato un'offerta musicale molto varia e di alto livello che comprende figure di spicco dell'universo del jazz nazionale n elle sue infinite declinazioni, oltre ad una significativa espressione del panorama jazzistico regionale, volta  alla valorizzazione del territorio, delle sue ricchezze umane accanto a quelle ambientali e dell'ospitalitĂ del borgo maranese ».

