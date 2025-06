Borderlands 4 uscirà su Xbox Game Pass e PlayStation Plus? Risponde Pitchford

Non c’è ancora conferma ufficiale di Borderlands 4 in arrivo su Xbox Game Pass o PlayStation Plus, nonostante le speranze di molti fan. Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha chiarito che il nuovo capitolo non sarà immediatamente disponibile nei servizi in abbonamento, sottolineando l’importanza di aspettare annunci più concreti. La domanda ora è: quando potremo scoprire le nuove avventure di Pandora?

In un momento in cui molti fan speravano di vedere Borderlands 4 incluso nei cataloghi di Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio o poco dopo, il CEO di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha frenato con decisione gli entusiasmi. Attraverso un post su X, Pitchford ha spiegato chiaramente che, anche se i precedenti capitoli della saga sono oggi disponibili su piattaforme in abbonamento e venduti a prezzi scontatissimi — come dimostrano gli sconti fino al 95% durante i Saldi Estivi 2025 di Steam — ci è voluto oltre un lustro per arrivare a queste condizioni. In particolare, Pitchford ha usato l'esempio di Borderlands 3, sottolineando che sono serviti più di cinque anni perché il gioco fosse incluso nei piani console come Game Pass e PS Plus, precisando che la strategia attuale di Gearbox Interactive non prevede un trattamento simile per il quarto capitolo di Borderlands nel breve-medio termine.

