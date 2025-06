BOP – Beats Of Pompeii 2025 al via con Gianna Nannini il programma completo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’Anfiteatro di Pompei con BOP – Beats Of Pompeii 2025! Un festival che unisce musica contemporanea e storia, trasformando il sito archeologico in un palcoscenico mozzafiato. La stagione si apre con il grande ritorno di Gianna Nannini, promettendo emozioni uniche e performance straordinarie. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magia: il conto alla rovescia è già iniziato!

Torna BOP – Beats Of Pompeii, la rassegna live che trasforma l’antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un palcoscenico unico, prima data con Gianna Nannini. Torna BOP – Beats Of Pompeii, la rassegna live che trasforma l’antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un palcoscenico d’eccezione per la musica contemporanea. Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione si svolgerà dall’1 luglio al 5 agosto 2025, con undici concerti (più uno extra programma) che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale e nazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - BOP – Beats Of Pompeii 2025 al via con Gianna Nannini, il programma completo

