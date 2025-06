Bonus dipendenti a chi spettano gli arretrati da giugno

Sei un lavoratore in attesa di maggiori dettagli sul nuovo bonus dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio? A partire da giugno 2025, molti potranno vedere gli arretrati nel proprio stipendio grazie al taglio del cuneo fiscale e contributivo. Ma a chi spetta esattamente questa agevolazione? E quali sono le condizioni per riceverla correttamente? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per non perdere neanche un euro!

A partire dalla busta paga di giugno 2025 saranno in molti i lavoratori che potrebbero ricevere gli arret r ati legati al nuovo bonus dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio. La misura è relativa al taglio del cuneo fiscale e contributivo e, di conseguenza, va ad aumentare il netto in busta paga. A chi spetta il bonus dipendenti. C'è però da specificare che non tutti i datori di lavoro hanno applicato correttamente l'agevolazione fin da gennaio 2025. E per questo motivo, tali datori di lavoro sono adesso tenuti ad accreditare le somme dovute ai dipendenti che ne hanno diritto. Il nuovo sistema di sgravi fiscali e contributivi è in vigore dall'1 gennaio 2025.

