Bono Vox per lui la Toscana è il top | nuovo avvistamento a Porto Ercole

Un amore profondo per la Toscana che si riflette anche nelle sue scelte di vita, e questa volta ha deciso di immergersi nella magica atmosfera di Porto Ercole. Bono Vox, il celebre frontman degli U2, ha scelto il “Sottovento” per una serata speciale, dimostrando ancora una volta il suo affetto per questa splendida regione. La sua visita rappresenta un vero e proprio evento per gli amanti della musica e delle eccellenze locali.

Porto Ercole (Grosseto), 27 giugno 2025 – Una cena nella magica atmosfera di Porto Ercole. Un cliente non da poco per il “Sottovento”, locale portercolese. Si è presentato infatti nientemeno che Bono Vox. Il leader degli U2, insieme al suo entourage e agli amici, ha cenato e poi è tornato sullo yacht che era all’ancora appunto di fronte all’Argentario. Un’occasione per gustare qualche piatto locale per Bono Vox. Il suo amore per la Toscana e in generale per la costa tirrenica è risaputo. Si presenta quasi tutte le estati. Un modo di fare semplice. Ma certamente chi se lo ritrova davanti all’improvviso resta sempre particolarmente sorpreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bono Vox, per lui la Toscana è il top: nuovo avvistamento a Porto Ercole

In questa notizia si parla di: bono - porto - ercole - toscana

