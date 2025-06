Bono Vox a Vico Equense parla lo chef stellato | Vi racconto cosa mi ha promesso

Bono Vox, il celebre frontman degli U2, ha scelto Vico Equense per un'esperienza gastronomica memorabile. Durante il suo pomeriggio in Costiera, lo ha incontrato lo chef stellato Gennaro Esposito, che gli ha promesso un piatto speciale e ricco di emozioni. Una visita che promette di lasciare il segno nel panorama culinario locale, unendo musica e gastronomia in un connubio unico e indimenticabile. Vi racconto cosa mi ha promesso.

Tappa in costiera per Bono Vox, il frontman degli U2. Il cantante irlandese ha trascorso il pomeriggio a Marina di Equa, nel territorio di Vico Equense, concedendosi un pranzo d’eccellenza alla Torre del Saracino, ristorante due stelle Michelin affacciato sul mare e guidato dallo chef Gennaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

