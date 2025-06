Bonny Juve la trattativa con l’Inter non è ancora chiusa | nerazzurri ancora in vantaggio ma… Rivelazione sull’attaccante

La saga di Bonny Juve e Inter si infittisce, con i nerazzurri ancora in vantaggio ma niente è ancora deciso. La trattativa resta aperta, tra sorpassi e retroscena, mentre il Parma prepara il terreno per l’attaccante francese che potrebbe rivoluzionare il mercato. Cosa riserverà questa intricata sfida tra grandi club? Restate sintonizzati, perché il futuro di Bonny promette scintille.

Bonny Juve, la trattativa con l’Inter non è ancora chiusa! Cosa filtra sul futuro del talento del Parma seguito dai nerazzurri. Ultime. Bonny – Inter non è ancora chiusa. Come rivelato da Sky Sport, infatti, l’intesa totale tra i due club e quella con il giocatore non è ancora stata raggiunta. Lo Stoccarda, nel frattempo, continua a spingere per l’attaccante francese e sarebbe pronto a fare follie se chiude a breve il trasferimento di Woltemade al Bayern Monaco. L’Inter, in ogni caso, per il momento resta comunque in netto vantaggio. Sullo sfondo c’è anche la Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com