L'Inter accelera per Ange-Yoan Bonny, il talento francese che sta catturando l’attenzione di mercato. Dopo aver raggiunto un accordo con il Parma, ora manca solo l’ultimo tassello per la fumata bianca: la fumata bianca con lo Stoccarda. Giorno dopo giorno, il sogno nerazzurro si avvicina sempre di più a diventare realtà, portando entusiasmo e aspettative tra i tifosi. Ecco cosa serve ancora per chiudere definitivamente questa operazione.

Giorno dopo giorno l’Inter sembra sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny. La cifra posta sul tavolo dai nerazzurri soddisfa il Parma. Ecco cosa manca adesso per la chiusura definitiva. NON SOLO INTER – Da tempo sulle sue tracce, l’Inter appare ormai sempre più vicina a portare a Milano il suo principale obiettivo di mercato: Ange-Yoan Bonny. Alla corte del ventunenne francese c’è anche lo Stoccarda, come spiega l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che spera di concludere nel più breve tempo possibile la cessione di Woltemade al Bayer Monaco per potere spingere il pedale dell’acceleratore per il calciatore del Parma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny-Inter, il Parma dà l’ok. Adesso manca solo un ultimo passo! – Sky

