Bonny Inter Gazzetta svela | ecco cosa manca davvero per chiudere! Spuntano cifre e data

L’estate dei grandi affari si infiamma: l’Inter è ormai vicina a chiudere un colpo da 24 milioni per Bonny dal Parma, con l’annuncio che potrebbe arrivare già oggi. La corsa al mercato si infiamma, tra cifre in movimento e date ormai imminenti. Ma cosa manca davvero per ufficializzare questa operazione? Scopriamo insieme gli ultimi dettagli e le strategie nerazzurre.

Bonny Inter, in edicola non hanno dubbi questa mattina, ecco cosa manca davvero per chiudere il colpo di calciomercato, spuntano già cifre e data. L’ Inter ha quasi chiuso l’acquisto di Bonny dal Parma per circa 23-24 milioni più bonus. Il club è arrivato a Charlotte, ma l’annuncio ufficiale – come spiega La Gazzetta dello Sport questa mattina – potrebbe arrivare oggi. È il terzo colpo dopo Sucic e Luis Henrique. Si valuta se farlo volare ora negli USA, in attesa del ritorno imminente di Thuram. Vediamo un breve passaggio dal quotidiano: BONNY INTER – «Ieri l’Inter si è trasferita a Charlotte, viaggio lungo sei ore, è atterrata nella notte italiana: non era il momento giusto per definire la trattativa con il Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, Gazzetta svela: ecco cosa manca davvero per chiudere! Spuntano cifre e data

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

