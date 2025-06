Boniek | Roma in buone mani mi piacerebbe tornare per aiutarla

Boniek, simbolo di passione e dedizione, crede nel potenziale di una Roma che sta rinascendo. Con una direzione sportiva solida e figure di spicco come Gasperini, Massara e Ranieri, la squadra si sta plasmando per affrontare il futuro con determinazione. La nostalgia e l’entusiasmo si intrecciano, e il desiderio di tornare a contribuire a questa rinascita è più forte che mai. Perché, alla fine, i grandi club sono fatti di cuore e passione condivisa.

Sta prendendo forma una Roma nuova di zecca, che dopo un anno a dir poco tribolato deve dimostrare di aver imparato dagli errori commessi per puntare a qualcosa di bello. La direzione sportiva del club ha ora figure valide e che ispirano fiducia nel futuro, da un Gasperini che ha ampiamente dimostrato il suo valore di allenatore ad un Massara alla sua terza esperienza nella capitale e fine conoscitore di giocatori, fino ad un Ranieri che è l'uomo del popolo, la garanzia di una romanitĂ che impregnerĂ i corridoi di Trigoria. Di questo e non solo ha parlato Zibi Boniek, attuale vice presidente della UEFA.

