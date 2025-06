Bolletta della luce in aumento per 3 milioni di utenti

La bolletta della luce si fa più salata per 3 milioni di utenti in maggior tutela, con un aumento previsto dell’1,9% nel terzo trimestre del 2025. L’Arera ha annunciato che i consumi elevati, dovuti alle temperature più alte, hanno contribuito a questa crescita dei costi dell’elettricità, incidendo sulla spesa di molte famiglie vulnerabili. Questi aumenti sottolineano l’importanza di adottare soluzioni più efficienti e sostenibili per risparmiare energia e denaro.

Sale il prezzo della bolletta della luce per gli utenti in maggior tutela. L'Arera ha comunicato gli aumenti del costo dell'elettricità per il terzo trimestre 2025 per i clienti vulnerabili, causati soprattutto dai maggiori consumi per l'innalzamento delle temperature. Secondo l'aggiornamento dell'Autorità dell'energia, nei prossimi tre mesi la corrente costerà l' 1,9% in più. I rialzi riguardano i 3 milioni di "cliente tipo" 1 che rientrano nel mercato tutelato, tra cui over 75, i titolari di bonus sociale, i beneficiari della legge sulla disabilità, gli utenti di isole minori non interconnesse e di strutture abitative d'emergenza.

