Bollate le ruspe nell’ex Ceruti | Da area degradata a quartiere Un sogno che diventa realtà

Dopo anni di attesa e interventi di bonifica, le ruspe hanno preso il via per trasformare l'ex Ceruti, un tempo area degradata e abbandonata, in un quartiere pulsante di vita e innovazione. La demolizione del capannone più grande segna l'inizio di una rinascita che renderà Bollate un esempio di rigenerazione urbana, dimostrando che i sogni di una comunità possono diventare realtà concreta. Un passo importante verso un futuro più luminoso per tutti.

Le prime opere di bonifica dell’amianto e di messa in sicurezza dell’area sono iniziate alcuni mesi fa. Ieri mattina ruspe in azione che, a colpi di benna, hanno iniziato ad abbattere il capannone più grande. "Quella che per decenni è stata una ferita aperta nel tessuto urbano di Bollate, un’area industriale dismessa e degradata, si appresta a diventare uno dei quartieri più belli e vivibili della nostra città . Un sogno che abbiamo perseguito con tenacia e che oggi, finalmente, diventa realtà ", dichiara il sindaco Francesco Vassallo. Siamo nell’area di 55mila metri quadrati delle ex Officine Meccaniche Ceruti di via Madonna in Campagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bollate, le ruspe nell’ex Ceruti: "Da area degradata a quartiere. Un sogno che diventa realtà "

In questa notizia si parla di: area - bollate - ruspe - degradata

