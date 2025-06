Bloccata alle spalle e violentata sotto casa le urla e le corse dei clienti del bar per aiutarla

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una giovane di Vignola, vittima di un'aggressione brutale sotto casa. Le urla e le corse dei clienti di un bar nelle vicinanze hanno contribuito a chiamare l'attenzione, ma non sono bastate a fermare l'aggressore. La comunità è scossa e avvolta nel dolore, mentre le forze dell'ordine intensificano le indagini per assicurare alla giustizia chi ha commesso questo orribile gesto.

Una tranquilla serata con gli amici si è tramutata in un incubo per una giovane donna di Vignola, in provincia di Modena. Mentre era quasi sotto casa è stata aggredita alle spalle, scaraventata per terra e abusata da un uomo che è riuscito a scappare. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Today.it

