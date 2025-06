Blitz del Napoli per Juanlu Sanchez | c' è la deadline che chiude l' affare

Il Napoli si muove con decisione sul mercato, pronto a rinforzare la rosa con un colpo di grande valore. La trattativa per Juanlu Sanchez, giovane talento del Siviglia, accelera e potrebbe concludersi nelle prossime ore, portando un nuovo volto all'attacco azzurro. La strategia è chiara: puntare su profili promettenti e funzionali al progetto di Antonio Conte, garantendo una stagione all'insegna della crescita e della competitività . La ...

Il Napoli campione d'Italia accelera sul mercato e mette nel mirino il primo colpo dell'estate. Juanlu Sanchez, gioiello del Siviglia, è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra in una trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore. L'esterno destro classe 2003 rappresenta il profilo perfetto per il Napoli di Antonio Conte: giovane, di prospettiva e con caratteristiche tecniche ideali per il sistema di gioco del tecnico salentino. La dirigenza partenopea ha accelerato i tempi, consapevole di avere un'occasione d'oro da non lasciarsi sfuggire. Juanlu Sanchez in azione con la maglia del siviglia Il countdown è iniziato: Siviglia sotto pressione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Blitz del Napoli per Juanlu Sanchez: c'è la deadline che chiude l'affare

In questa notizia si parla di: napoli - juanlu - sanchez - blitz

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - In un contesto di mercato infuocato, Juanlu Sánchez, il talento del Siviglia, ha catturato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare la propria rosa.

Arriva anche la conferma delle immagini di El Chiringuito TV a testimoniare il blitz di Giovanni Manna per Juanlu Sanchez Stando, infatti, alle ultimissime notizie, il club azzurro è molto vicino al terzino del Siviglia #SSCNapoli #Calciomercato #SpazioN Vai su Facebook

JuanluSanchez - Search Vai su X

Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì; Napoli, blitz in Spagna: vicino il colpo Juanlu Sanchez; Calciomercato Napoli, Manna scatenato: blitz per il vice Di Lorenzo.

Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì - Il Napoli, che nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente il supercolpo Kevin de ... Scrive msn.com

Siviglia-Napoli, nell'affare Juanlu può entrare Simeone! Blitz del ds Manna | ESCLUSIVA - Tra gli obiettivi del blitz spagnola del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna c'è Juanlu Sanchez, terzino destro 21enne capace di giocare anche come esterno offensivo, c ... Come scrive msn.com