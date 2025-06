Blitz dei carabinieri contro il clan dei Cursoti Milanesi i nomi dei 21 arrestati

Un'ampia operazione antimafia condotta dai carabinieri di Catania ha colpito duramente il clan dei Cursoti Milanesi, arrestando 21 persone coinvolte in reati gravissimi come associazione mafiosa ed estorsione. Oltre duecento militari hanno fatto irruzione, smantellando una rete criminale radicata nel cuore di Milano e non solo. Questa azione rappresenta un segnale chiaro nella lotta contro le organizzazioni mafiose, che continuano a minacciare la sicurezza delle nostre città.

Oltre duecento carabinieri del comando provinciale di¬†Catania¬†hanno eseguito un'operazione antimafia contro il clan dei Cursoti Milanesi. Sono 21 gli arrestati e le accuse sono,¬†a vario titolo, per i reati di "associazione di tipo mafioso", "estorsione", "associazione finalizzata al traffico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

