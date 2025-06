Blitz a Camerota | sequestrato villaggio turistico in via di realizzazione

Un blitz lampo a Camerota scuote il Cilento: i Carabinieri del Parco Nazionale hanno sequestrato un villaggio turistico in costruzione, situato in una zona di straordinaria valenza ambientale. L'intervento, deciso e tempestivo, mira a tutelare il patrimonio naturale di questa splendida costa, mettendo in evidenza l'impegno delle forze dell'ordine nella salvaguardia del nostro ecosistema. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le regole per preservare il territorio e garantire uno sviluppo sostenibile.

In azione i Carabinieri del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che hanno eseguito il sequestro preventivo d'urgenza di un villaggio turistico in corso di realizzazione, a Marina di Camerota, a ridosso della linea di costa. In un'area di importantissima valenza ambientale rientrante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

