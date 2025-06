Blanca 3 | il trailer e il poster della nuova stagione della serie

Preparatevi a immergervi nuovamente nel mondo avvincente di Blanca, la serie che ha conquistato il cuore del pubblico. L'autunno porta con sé la terza stagione, presentata al prestigioso Italian Global Series Festival di Riccione, con un teaser trailer da brivido e un poster intrigante. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, questa nuova avventura promette suspense e emozioni senza fine. I nuovi episodi...

In autunno arriverà sugli schermi della Rai la terza stagione di Blanca, di cui è stato presentato il primo teaser trailer. All'evento Italian Global Series Festival di Riccione è stata presentata la stagione 3 della serie Blanca, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction diretta da Nicola Abbatangelo e scritta da Mario Ruggeri, Alessandro Sermoneta, Francesco Arlanch ed Elena Bucaccio. I nuovi episodi arriveranno sugli schermi di Rai1 e in streaming su RaiPlay in autunno. Cosa racconterà la terza stagione Nel cast della serie Blanca ci saranno ancora una volta Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it