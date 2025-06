Blackout in Strada Maggiore a Bologna | cosa è successo

Bologna si è svegliata al buio questa mattina, con un blackout improvviso che ha interessato Strada Maggiore e zone limitrofe nel cuore del centro storico. Dalle prime luci dell’alba fino a quasi metà mattina, le strade sono rimaste senz’energia a causa di un guasto alla cabina secondaria, creando disagi e preoccupazioni tra cittadini e commercianti. La ripresa della corrente ha richiesto ore di intervento e una pronta risposta dalle squadre di emergenza, dimostrando quanto sia cruciale l’affidabilità delle infrastrutture elettriche in città.

Bologna, 27 giugno 2025 - Mattinata di blackout in Strada Maggiore e in alcune vie limitrofe nel cuore del centro storico, che si è risolto solo dopo diverse ore di buio. Dalle prime ore dell’alba, intorno alle 4 circa, fino indicativamente alle 10,30, diverse strade sono rimaste senza luce con il servizio elettrico in stand by, a causa di un guasto all’interno di una cabina secondaria, che si è bruciata. Da quel momento, un centinaio di palazzine e condomini - più o meno - si sono ritrovati vittime dell’interruzione di corrente, che si è prolungata per più di sei ore. Il ritardo nel ripristino è stato dettato dalla posa del gruppo elettrogeno, che ha permesso di rialimentare gli stabili coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blackout in Strada Maggiore a Bologna: cosa è successo

