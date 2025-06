Black out ad Abano Poli Federalberghi Terme | Danni ingenti per gli hotel termali

Il blackout improvviso ad Abano Terme sta causando gravi disagi e ingenti danni agli hotel termali, compromettendo il soggiorno di ospiti e la funzionalità degli impianti. Le continue interruzioni di energia, segnalate fin da ieri, minacciano l’economia locale e richiedono interventi tempestivi. È fondamentale affrontare questa emergenza per tutelare il settore e garantire un servizio di qualità ai visitatori.

«Da ieri stiamo raccogliendo numerose segnalazioni, da parte di hotel di Abano Terme, di ripetute interruzioni del servizio di energia elettrica che stanno creando disagi alla clientela oltre a danni agli impianti tecnologici tra le pompe al servizio delle piscine, i server, gli ascensori, i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: abano - terme - danni - hotel

Al via torneo di calcio giovanile “Città di Abano Terme", all'inaugurazione anche Sofia Goggia - Dal 3 al 7 giugno 2025, Abano Terme ospiterà la 31ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme”, dedicato alla categoria Under 14.

COLORI, FRUTTI E FIORI Dal 31 maggio al 2 giugno, Montegrotto Terme si trasforma! Prima edizione della mostra mercato di natura e artigianato in Piazza Mercato - un'esperienza sensoriale unica tra: Piante e fiori di ogni varietà Prodotti tipici loc Vai su Facebook

Blackout alle Terme, allarme tra gli albergatori. Poli (Federalberghi): «Danni ingenti, servono interventi str; Hotel Alexander chiuso, sale la conta dei danni. Il titolare: punto a riaprire a Natale VIDEO; Incendio Hotel Alexander di Abano, dimessi i 44 feriti. Il proprietario: «Riaprire al più presto».

Blackout alle Terme, allarme tra gli albergatori. Poli (Federalberghi): «Danni ingenti, servono interventi strutturali» - Black out nella zona delle Terme: disagi per residenti e strutture alberghiere. Come scrive msn.com

Incendio all’hotel di Abano Terme. In bilico il convegno dell’Anusca - MSN - Al di là dei danni riportati dalla struttura e la necessità di ripristino, c’è anche la necessità di svolgere le indagini sulle cause. Segnala msn.com