Bivio Osimhen l’ultimatum non lascia più dubbi | cosa sta succedendo in casa Napoli

Il futuro di Victor Osimhen si tinge di incertezza: un ultimatum senza mezzi termini ha chiarito che non ci sono più margini di negoziazione. Le ultime ore sono decisive per il Napoli, tra rinforzi e cessioni, con il destino del bomber nigeriano appeso a un filo. La prossima mossa potrebbe cambiare le sorti della stagione azzurra: cosa accadrà ora?

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico, da quasi un anno ormai. Nelle ultime ore, sarebbe arrivato un ultimatum importantissimo. Sono giorni cruciali in casa Napoli. La dirigenza azzurra, dopo la stagione da protagonista, è concentrata sul mercato in entrata attraverso il quale dovrà rinforzare la rosa. Al tempo stesso, però, sarà necessario mettere a segno anche delle uscite. Il primo nome sulla lista resta quello di Victor Osimhen, il quale farà ritorno in Campania dopo il prestito al Galatasaray. Nelle ultime ore ci sarebbero stati sviluppi importanti. Osimhen in bilico tra Arabia e Premier: cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bivio Osimhen, l’ultimatum non lascia più dubbi: cosa sta succedendo in casa Napoli

