Bisseck Inter aria d’addio? I nerazzurri ci pensano per fare cassa | la situazione

L'Inter si prepara a fare cassa, e tra i possibili sacrificati spicca il nome di Bisseck. Il difensore tedesco potrebbe presto lasciare Milano, con il mercato che si infiamma e le offerte che si fanno sempre più concrete. Ma quali sono le vere possibilità di un addio? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa intricata trattativa.

Bisseck Inter, come stanno le cose per il difensore tedesco? Occhio al possibile addio. Bisseck può essere uno dei sacrificati sul mercato per l’ Inter? Ecco come stanno le cose per il difensore tedesco secondo quanto riportato da Il Giornale: LO SCENARIO – «Su Calhanoglu è sempre alta la pressione del Galatasaray: se è vera l’offerta riferita dai media turchi 35 milioni) l’affare si chiude nelle prossime ore. Se è sempre solo di 15 milioni, il futuro del play resta in bilico. Anche Bisseck è uno dei giocatori che potrebbe servire a fare cassa per poi reinvestire sul mercato. Nel frattempo, aumentano i ricavi nerazzurri nelmondiale americano (organizzato con soldi sauditi): già 33 i milioni incassati, l’ottavo di finale con il Fluminense ne vale altri 12,5» si legge riguardo alla trattativa per il calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, aria d’addio? I nerazzurri ci pensano per fare cassa: la situazione

