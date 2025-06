Biondi, un ex amaranto per l’Arezzo Academy.

L'Arezzo Academy dà un colpo di scena importante: la difesa si rinforza con Giacomo Biondi, ex amaranto e esperienza tra Sambenedettese e Fiorentina. Con questa mossa strategica, la formazione si prepara a dominare il prossimo campionato di Prima categoria, puntando su talento e affidabilità. Un investimento che promette di portare nuovi stimoli e solidità al gruppo, consolidando il sogno di una stagione all'insegna del successo.

Un ex Arezzo e Sambenedettese per la difesa dell’Arezzo Academy. La formazione, che si è salvata nell’ultimo campionato di Prima categoria passando per la roulette dei layout, ha annunciato un autentico colpo da novanta per la propria difesa. Marco Iacomoni infatti potrà contare nel prossimo torneo sull’esperienza e la qualità di Giacomo Biondi (nella foto), classe 1993, cresciuto nel vivaio della Fiorentina e poi passato tra le fila di Foligno, Lumezzane, Torres, Rieti e Sambenedettese prima di vestire la maglia dell’Arezzo nella stagione 2021-2022. Nel suo curriculum anche un’esperienza alla Sansovino insieme proprio a Iacomoni che adesso ritrova in amaranto con il chiaro obiettivo di vivere una stagione ben più tranquilla dell’ultima. 🔗 Leggi su Lanazione.it