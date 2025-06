Bimbo inseguito da pitbull cade dalla bici e finisce in ospedale | operato per gravi fatture

Una serata estiva tranquilla si è trasformata in un incubo quando un bambino, inseguito da un pitbull, è caduto dalla bici e ha riportato gravi ferite. L’evento ha sconvolto la comunità, evidenziando i rischi legati alla presenza di cani potenzialmente pericolosi nelle zone pubbliche. La famiglia del piccolo ora affronta una difficile ripresa, mentre si alza il dibattito sulla sicurezza degli spazi urbani e la tutela dei più vulnerabili.

Una tranquilla sera d'estate si è trasformata in un incubo per un bambino e la sua famiglia. Erano circa le 21 quando un ragazzino, in bicicletta insieme a un amico nei pressi del Jambo, è stato improvvisamente inseguito da un cane di grossa taglia – un pitbull o un incrocio simile – in via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: inseguito - pitbull - bimbo - cade

