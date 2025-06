Bimbo ferito alla testa al centro estivo in giornata trasferito a Parma

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è concluso con il trasferimento in ospedale per un bambino di 6 anni ferito al centro estivo di Parma. Durante una normale giornata di giochi, una porta da calcio si è staccata accidentalmente, causando il trauma. La pronta assistenza medica ha permesso di intervenire tempestivamente, garantendo le migliori cure e la speranza di un pronto recupero.

È stato trasferito in giornata al Maggiore di Parma il bambino di 6 anni rimasto ferito al centro estivo della parrocchia Corpus Domini in via Quaglia nella mattinata del 27 giugno. Da quanto ricostruito durante alcune attività sarebbe stato colpito alla testa da una piccola porta da calcio. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it