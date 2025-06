Bimbo di 2 anni punto da 150 vespe | è tra la vita e la morte Il suo corpo cede ma lui continua a lottare

Un piccolo di soli 2 anni si trova tra la vita e la morte dopo essere stato punto oltre 150 volte da vespe gialle, mentre giocava nel giardino di casa sua in Georgia. Nato con un solo rene, ora il suo coraggio e la forza di affrontare questa battaglia disperata sono incredibili. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa la vita e l'importanza di proteggere i nostri piccoli dai pericoli inattesi.

Pavel Marc punto da una vespa: il malore e poi la morte per choc anafilattico. Lo chef triestino aveva 47 anni - MSN - A ricostruire le ultime ore di vita dello chef, 47 anni, colpito da choc anafilattico, è il quotidiano Il Piccolo. Segnala msn.com