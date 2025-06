Bimbo annegato a Castrezzato e l’inchiesta | dove era Matteo Formenti? L’ipotesi è che non fosse a bordo vasca

Una tragedia scuote la comunità di Chiari: il funerale di Matteo Formenti, assistente bagnante 36enne, si terrà domani nel Duomo della città. La sua morte, avvenuta mercoledì nel bosco di Cologne, mentre era in servizio al parco acquatico di Castrezzato, ha sollevato numerosi interrogativi, tra cui l'ipotesi che non fosse a bordo vasca al momento dell’incidente. Un caso ancora avvolto nel mistero che ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla verità.

Chiari (Brescia), 27 giugno – Domani alle 15 a Chiari, nel Duomo della città, si terranno nel Duomo di Chiari i funerali di Matteo Formenti, l’ assistente bagnante di 36 anni lunedì e ritrovato senza vita mercoledì nel bosco ai piedi del Monte Orfano, a Cologne. Formenti, residente a Chiari, era in servizio venerdì scorso al parco acquatico di Castrezzato, dove perse la vita il piccolo Michael, il bambino di 4 anni a cui oggi sono stati celebrati i funerali a Rovato. Lo straziante addio al bimbo annegato nella piscina di Castrezzato: “Stiamo vicini ai genitori. Inutile cercare risposte che non si trovano” L’uomo era uscito di casa lunedì mattina in auto e da allora non aveva più fatto ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimbo annegato a Castrezzato e l’inchiesta: dove era Matteo Formenti? L’ipotesi è che non fosse a bordo vasca

"Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa": Chiari piange il bagnino dal cuore grande

