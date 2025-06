Bimbo annegato a Castrezzato e l’inchiesta | dove era Matteo Formenti? L’ipotesi è che il bagnino non fosse a bordo vasca

Un tragico incidente scuote ancora la comunità di Chiari: mentre si attendono approfondimenti sull'inchiesta riguardante l'assenza del bagnino al momento della tragedia di Michael, il dolore per la perdita del giovane Matteo Formenti si fa sentire forte. I funerali si svolgeranno domani, un momento di dolore condiviso per ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare gli altri. La vicenda rimane avvolta nel mistero, ma l'intera città si stringe nel lutto.

Chiari (Brescia), 27 giugno – Domani alle 15 a Chiari, nel Duomo della città, si terranno nel Duomo di Chiari i funerali di Matteo Formenti, l' assistente bagnante di 36 anni lunedì e ritrovato senza vita mercoledì nel bosco ai piedi del Monte Orfano, a Cologne. Formenti, residente a Chiari, era in servizio venerdì scorso al parco acquatico di Castrezzato, dove perse la vita il piccolo Michael, il bambino di 4 anni a cui oggi sono stati celebrati i funerali a Rovato. Lo straziante addio al bimbo annegato nella piscina di Castrezzato: "Stiamo vicini ai genitori. Inutile cercare risposte che non si trovano" L'uomo era uscito di casa lunedì mattina in auto e da allora non aveva più fatto ritorno.

“Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa”: Chiari piange il bagnino dal cuore grande - Il dolore scuote le comunità di Chiari, Rovato e Castrezzato, tra tragedie che sembrano insopportabili.

