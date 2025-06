Bignami a valanga sulla sinistra | Ecco chi manderei a Teheran

La sinistra italiana torna a scendere in piazza, alzando la voce per difendere i diritti della Palestina e chiedendo una svolta netta nelle politiche internazionali. Tra manifestanti e striscioni, emerge il bisogno di un’Italia che scelga con coraggio tra alleanze e principi, ponendo fine agli accordi economici e commerciali con Israele. Ma quale sarà davvero il futuro di questa torsione politica? La risposta si nasconde tra le decisioni di oggi e le speranze di domani.

La sinistra è scesa nuovamente in piazza per manifestare in favore della Palestina e contestare Israele, gli Stati Uniti di Donald Trump e. l'Italia di Giorgia Meloni! Tutti in strada contro le politiche di riarmo dell'Europa, definita "me**a imperialista", e in favore di una pace che parta dal cessate il fuoco immediato sia a Gaza sia in Ucraina. E, soprattutto, con un'Italia che tronchi ogni rapporto con Israele, economico e commerciale, e addirittura esca dalla Nato Un delirio. E di questo tema si discute a Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio.

