Bientina | programmata la sostituzione di 1300 metri di condotte per migliorare il servizio idrico

tronco di condotte di oltre 1300 metri, un passo fondamentale per migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio idrico. Questo intervento rappresenta un investimento strategico per garantire ai cittadini di Bientina una fornitura più sicura e moderna, riducendo le perdite e potenziando le infrastrutture. I lavori, che si svolgono in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono un segnale concreto dell’impegno per un territorio sempre più efficiente e sostenibile.

E' cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un importante intervento di Acque nel comune di Bientina. I lavori, pianificati dal gestore idrico del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale, riguardano la sostituzione di un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

