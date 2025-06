Bientina al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di Fungaia

Bientina si prepara a un importante cambiamento: sono iniziati i lavori per il nuovo acquedotto in via di Fungaia. Questa iniziativa, realizzata dal gestore idrico del Basso Valdarno in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresenta un passo fondamentale verso un sistema più efficiente e affidabile. Con questa modernizzazione, la città promette di migliorare la qualità e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, garantendo un futuro più sostenibile per tutti.

Bientina, 27 giugno 2025 - È cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un intervento di Acque nel Comune di Bientina. I lavori, pianificati dal gestore idrico del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale, riguardano la sostituzione di un rilevante tratto di acquedotto in via Argine di Fungaia, e rientrano nel programma di ammodernamento delle reti idriche volto a migliorare la qualità e la continuità del servizio, riducendo al contempo le perdite su condotte vetuste. In particolare, l’infrastruttura passante per via Argine di Fungaia è ormai nota per le frequenti rotture, in numero superiore rispetto ai tradizionali standard. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bientina, al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di Fungaia

