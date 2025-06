Bicocca in due per il posto da rettore Passo indietro del candidato Gorini | Ai miei chiedo di votare Orlandi

In un momento cruciale per l’università di Milano-Bicocca, il professor Gorini sceglie di fare un passo indietro, privilegando l’unità e il bene comune. Pur non ritirandosi formalmente dalla corsa, il suo messaggio invita a riflettere sulla forza del dialogo e della collaborazione. Ora, più che mai, è il momento di unire le energie: ti chiedo di considerare con attenzione la candidatura di Orlandi per costruire insieme un futuro solido e innovativo.

Passo indietro del professore di Fisica Giuseppe Gorini, alla vigilia delle elezioni per il rettorato dell’università di Milano-Bicocca. Ufficialmente non si è ritirato dalla corsa, perché sono scaduti i termini per farlo, ma ha inviato un accorato messaggio alla comunità accademica, a colleghi e studenti, sfilandosi di fatto dalla competizione e invitando all’unità. "La mia candidatura a rettore è nata alcuni mesi fa con l’intento di costruire un percorso in grado di proseguire lo sviluppo dell’ateneo valorizzandone tutte le componenti – scrive Gorini –. L’esito della prima votazione dà una chiara indicazione: se, da un lato, la mia proposta ha ricevuto apprezzamento, dall’altro lato emerge la chiara preferenza come nuovo rettore per il prof Orlandi (attuale prorettore vicario, con delega alla ricerca, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bicocca, in due per il posto da rettore. Passo indietro del candidato Gorini: "Ai miei chiedo di votare Orlandi"

In questa notizia si parla di: bicocca - rettore - passo - indietro

Fumata nera in Bicocca, in attesa del rettore. Il chimico Orlandi in testa. Si vota venerdì - L'elezione del nuovo rettore all'Università di Milano-Bicocca si complica con una fumata nera al primo turno, lasciando tutto aperto per il secondo, previsto venerdì.

Bicocca, in due per il posto da rettore. Passo indietro del candidato Gorini: Ai miei chiedo di votare Orlandi; Università Milano Bicocca, un Rettorato per tre: si sfidano il chimico, l’informatico e il fisico. Tra nove giorni si vota; Bicocca dà il via alla corsa per il rettorato.

Bicocca, in due per il posto da rettore. Passo indietro del candidato Gorini: "Ai miei chiedo di votare Orlandi" - Alla vigilia del secondo turno l’ordinario di Fisica si chiama fuori per una scelta di "coerenza". Si legge su ilgiorno.it

Bicocca dà il via alla corsa per il rettorato - Il Giorno - Bicocca sceglierà il suo futuro rettore o la futura rettrice, ... Lo riporta ilgiorno.it