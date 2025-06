Biasin scettico su Rovella | Quanto vale realmente il centrocampista della Lazio?

Fabrizio Biasin ha espresso scetticismo sul reale valore di mercato di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio al centro delle attenzioni dell'Inter come possibile sostituto di Calhanoglu. Le sue dichiarazioni stimolano un confronto aperto su quanto possa valere veramente il talento di mercato in un panorama incerto e ricco di sorprese. Ma qual è la verità dietro le cifre e le valutazioni? Vediamolo insieme.

Con una clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro e una valutazione di mercato che secondo Transfermarkt si attesta sui 30 milioni, Biasin ha posto una domanda cruciale: " Quanto vale realmente Nicolò Rovella? ".