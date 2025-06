Bianconeri alla 34esima stagione in cadetteria

Alla vigilia della nuova stagione di Serie B, il Brescia lascia il campo, portando con sé un ricco passato fatto di 66 partecipazioni e 13 retrocessioni dalla A. Con un totale di 144 squadre coinvolte dalla nascita del campionato nel 1929-1930, questa competizione continua a rinnovarsi, accogliendo nuovi protagonisti e scrivendo ogni anno pagine di passione e storia. Ma chi si farà strada in questa sfida infinita? Solo il tempo potrà svelarlo.

Uscendo di scena il Brescia, la serie B perde nell’edizione che inizierà a fine agosto la formazione che a questo campionato ha partecipato più volte, 66, le rondinelle hanno anche il primato di retrocessioni dalla A, 13 volte. In totale alla serie cadetta nella sua storia, dalla stagione 1929-1930 a quella 2024-2025 (a girone unico e non) hanno preso parte complessivamente 144 squadre. Nella classifica di partecipazioni tra coloro che affronteranno il nuovo campionato il Cesena occupa l’ottava posizione, 33 volte, è preceduta dalla Reggiana con 36 partecipazioni. Tra le squadre che saranno coinvolte in questa edizione (che inizierà venerdì 22 agosto per terminare nella fase regolare nel weekend del 10 maggio 2026) chi ha frequentato più volte la B è il Modena a quota 53, alla pari degli emiliani c’è il Verona ma gli scaligeri militano in serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bianconeri alla 34esima stagione in cadetteria

