Biancani cerca un rinforzo. Serve un uomo nello staff. Spunta l’ipotesi Cioppi.

Pesaro si appresta a rafforzare il proprio staff, alla ricerca di un nuovo braccio destro per il Sindaco Biancani. Tra i possibili candidati spunta con forza il nome di Stefano Cioppi, figura nota nel mondo sportivo e politico cittadino. Ma chi sarà davvero l’uomo scelto per questa sfida cruciale? La risposta potrebbe rivelare molto sulla direzione futura della città , e il suo ruolo potrebbe essere determinante per...

Chi sarà il nuovo braccio destro del Sindaco di Pesaro? L’avviso è pubblico, ma in città si vocifera con una certa insistenza: tra i papabili ci sarebbe Stefano Cioppi, ex direttore sportivo della Vuelle Basket e oggi consigliere comunale eletto nella lista civica di Andrea Biancani. Un profilo che non passa inosservato, tanto per l’esperienza gestionale quanto per la vicinanza politica. E in un incarico fiduciario, si sa, la fiducia conta più dei titoli. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso per selezionare una sola figura da inserire nello staff del sindaco, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it