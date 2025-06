Bezos | tutti i look della seconda serata | GALLERY

Lauren e Jeff Bezos hanno fatto il loro grande ingresso a Venezia, catturando l’attenzione con look da sogno e stile impeccabile. La seconda serata si è infiammata di eleganza, tra sfarzo e dettagli sorprendenti. Scopri nella gallery i look che stanno facendo davvero parlare di sé: un matrimonio da favola, un vero show di classe e glamour. Preparatevi a rimanere a bocca aperta davanti a tanta raffinatezza!

Lauren e Jeff Bezos sono ufficialmente sposi: ecco i look che stanno incantando Venezia in queste ore. L'arrivo della sposa è stato blindatissimo ma alla fine ha superato le aspettative L'articolo Bezos: tutti i look della seconda serata GALLERY proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bezos: tutti i look della seconda serata | GALLERY

