Bezos sì Bezos no | i veneziani si spaccano davanti alle lussuosissime nozze del patron di Amazon con Lauren Sanchez nella Serenissima tre giorni di feste con 200 invitati

Venezia si infiamma con le nozze da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un evento glamour che ha acceso il dibattito tra i cittadini. Tre giorni di festeggiamenti, star internazionali e lusso sfrenato: la città è diventata il palcoscenico di un matrimonio da favola tra i più attesi dell’anno. Ma tra entusiasmo e critiche, cosa pensano davvero i veneziani di questa straordinaria celebrazione? La risposta potrebbe sorprenderti.

Carlo Agostini è un dipendente del Teatro La Fenice ma vive a Padova: "Un evento come altri che attira persone che spendono, poi bisogna vedere come la città reimpiega queste entrate". Chiara Trabuio, studente universitaria che risiede a Mestre: "Va bene perché porta soldi ma va contro la natura e la cultura della città".