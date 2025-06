Bezos-Sánchez stanno copiando Clooney e Amal? Gli indizi che li inchiodano

Bezos e Sanchez stanno prendendo esempio dai celebri George e Amal Clooney, ma gli indizi rivelano un’impronta più autentica di quanto sembri. La loro eleganza, il fascino senza tempo e l’attenzione ai dettagli sono diventati il nuovo standard di stile e classe. Dopo dieci anni, il matrimonio dei Clooney rimane un’icona irresistibile: un modello da seguire non solo per Mister Amazon, ma per chiunque voglia vivere con eleganza e autenticità.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati a Venezia e dunque che inizino le feste. Le porte dell'hotel Aman, un resort 7 stelle lusso sul Canal Grande - in cui soggiornarono anche George Clooney e Amal Alamuddin - si sono aperte per accogliere la coppia

