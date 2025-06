Bezos-Sanchez sì blindatissimo sull' Isola di San Giorgio

Venezia si trasforma in un palcoscenico da sogno, con Bezos Sanchez protagonista di una scena da racconto hollywoodiano. Tra gossip infuocati e numeri da capogiro, il suo anello da 30 carati, dal valore di 5 milioni di dollari, cattura l’attenzione di tutti. Le nozze dello scorso weekend, costate tra i 10 e i 30 milioni, sono solo un assaggio del suo stile da vero re dell’economia. E la città , immersa in questa atmosfera da favola, non può fare a meno di chiedersi: cosa riserva il futuro per questo enigmatico miliardario

Venezia in questi giorni è un vero e proprio set a cielo aperto. Impazza il gossip che sfreccia lungo i canali, ma anche i numeri ruotano come schegge impazzite. Da far perdere la testa l'anello della Sanchez 30 Carati per 5 milioni di dollari. Per le sue nozze Bezos avrebbe speso tra i 10 e 30 milioni, briciole per il terzo uomo più ricco del mondo. Appena lo 0,01% delle sue finanze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bezos-Sanchez, sì blindatissimo sull'Isola di San Giorgio

In questa notizia si parla di: bezos - sanchez - blindatissimo - isola

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Le nozze #Bezos-Sanchez a #Venezia: oggi il gran giorno con la cerimonia sull’isola di #SanGiorgio. #Tg1 Felicita Pistilli Vai su Facebook

Bezos-Sanchez, la festa segreta prima del matrimonio. «Tutti su un'isola, dovranno lasciare gli smartphone all; Nozze di Bezos a Venezia, oggi il giorno del sì: isola di San Giorgio blindata. La diretta; Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il matrimonio a Venezia: partecipazioni già inviate, ospiti vip, lusso e sfarzo (.

Bezos, l'isola di San Giorgio blindata per il matrimonio. L'arrivo degli oltre 200 amici vip VIDEO - L’isola di San Giorgio Maggiore, scelta da Jeff Bezos e Lauren Sánchez per una delle giornate più importanti delle loro celebrazioni, ... Si legge su ilgazzettino.it

Venezia, Bezos e Sánchez sposi all'isola di San Giorgio: tutte le immagini e le cifre delle nozze - Bezos e Sánchez dicono di nuovo sì all'isola di San Giorgio venerdì in una cerimonia blindata. Secondo msn.com