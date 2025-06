Bezos | le nozze finte e quelle vere le bellissime che rubano la scena alla sposa e ai suoi 27 abiti

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono il vero evento da favola del momento: tra feste vip, polemiche e un’ambientazione da sogno a Venezia, tutto è pronto per il grande sì sulla splendida isola di San Giorgio. Una cerimonia che ha catturato l’attenzione di tutti, superando anche le più gettonate passerelle di moda con i suoi 27 abiti da sogno e un’atmosfera da favola. È il giorno in cui l’amore conquista la scena, lasciando tutti senza fiato.

Finalmente è arrivato il momento del sì per Jeff Bezos e Lauren Sanchez, oggi sposi a Venezia. Le nozze di cui si favoleggia da giorni tra esclusive feste vip e proteste dei residenti, culminano con la cerimonia per l’unione tra il fondatore di Amazon e la giornalista e scrittrice sulla blindatissima isola di San Giorgio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

"Nozze finte" contro quelle vere del miliardario proprietario di Amazon: "Il nostro messaggio di dissenso non può essere silenziato con la forza". In piazza uno striscione che recita “l’un per cento rovina il mondo” Vai su Facebook

La protesta a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos: i manifestanti portati via dalla polizia - Il video.

Matrimonio a Venezia, ancora proteste contro Bezos: le "finte nozze" degli attivisti trascinati via con la forza - Le forze dell'ordine sono intervenute bloccando il tentativo di issare sui pili di piazza San Marco uno striscione che recitava "The 1% ru(i)ns the world", ovvero "L'un percento rovina il mondo" ... Lo riporta today.it

E’ il giorno dello scambio degli anelli tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez: tutte le “tappe” del matrimonio milionario a Venezia - Dal luogo della cerimonia agli invitati VIP, dai cambi d'abito alle donazioni: ecco cosa sappiamo sulle nozze milionarie ... Riporta ilfattoquotidiano.it