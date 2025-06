Bezos e Sanchez il matrimonio Jeff e Lauren nell' Isola di San Giorgio | lei con un tailleur bianco e il foulard in testa lui in smoking

L'orizzonte di Venezia si tinge di emozione mentre Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preparano a celebrare il loro matrimonio all’incantevole Isola di San Giorgio. Lui in smoking, lei in un elegante tailleur bianco con foulard in testa, incarnano l’essenza di un amore che brucia forte. Manca ormai pochissimo al grande passo, e il mondo intero attende impaziente di assistere a questo romantico momento tra le acque serene della laguna veneta.

VENEZIA - Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno per giurarsi amore eterno: manca sempre meno alle nozze all'Isola di San Giorgio e gli sposi non vedono l'ora di pronunciare il fatidico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bezos e Sanchez, il matrimonio. Jeff e Lauren nell'Isola di San Giorgio: lei con un tailleur bianco e il foulard in testa, lui in smoking

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Lauren Sanchez ha salutato i fan più curiosi alzando una mano e mandando un bacio al vento, mentre lasciava l'hotel Aman Venice sul Canal Grande.