Bezos e Lauren Sanchez oggi il matrimonio La sposa è arrivata nell' Isola di San Giorgio gli ultimi preparativi prima del sì

L’attesa sta per concludersi: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preparano a coronare il loro sogno d’amore sull’incantevole Isola di San Giorgio. Dopo mesi di emozioni e preparativi, la coppia si avvicina al momento più speciale della vita. La sposa, arrivata tra le meraviglie veneziane, è ormai pronta a vivere un giorno da ricordare. Il loro matrimonio rappresenta un nuovo capitolo di felicità e speranza, pronto a scrivere pagine indimenticabili.

VENEZIA - Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno per giurarsi amore eterno: manca sempre meno alle nozze all'Isola di San Giorgio e i gli sposi non vedono l'ora di pronunciare il fatidico.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

