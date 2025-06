Bezos e Lauren come si è aperto il matrimonio | Venezia sinistra in tilt

Il matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha trasformato Venezia nel palcoscenico delle cronache mondane, lasciando il pubblico senza fiato. A inaugurare questa celebrazione unica è stato Matteo Bocelli, con il suo tocco di classe sulle note di Elvis Presley, mentre l'agenzia Adnkronos svela dettagli sorprendenti direttamente dalle acque dell'isola di San Giorgio. La voce...

Il matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez che ha reso Venezia il centro del mondo del gossip (e delle polemiche) √® stato aperto da¬† Matteo Bocelli, sulle note di un brano di Elvis Presley. Il figlio del tenore Andrea Bocelli canta il super classico Can't Help Falling in Love ¬†nel silenzio dell'isola di San Giorgio, e a lanciare l'indiscrezione √® l'agenzia Adnkronos, con gli inviati direttamente a bordo di un taxi acquatico.¬†La voce di Bocelli Jr, fanno sapere i testimoni, √® stata accolta dagli "applausi degli invitati". Dall'isola di San Giorgio Maggiore ¬†perlustrata e pattugliata dalle forze dell'ordine con gli agenti su moto d'acqua sparsi per tutto il bacino e mezzi della Guardia di Finanza a presidiare l'evento non filtra molto altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it