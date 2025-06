beukema napoli forte pressing della squadra partenopea per il giocatore rossoblu la situazione

Il calcio Napoli si prepara a rinforzare la propria difesa con un colpo importante: Samuel Beukema del Bologna è nel mirino dei partenopei. Dopo settimane di valutazioni, il club azzurro ha scelto il giovane centrale olandese come soluzione ideale, spinto anche dal forte pressing del giocatore. La situazione è calda e il mercato entra nel vivo, lasciando intendere che presto potrebbe arrivare ufficialmente questa novità.

