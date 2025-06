Besana Brianza morto schiacciato dall’escavatore | due anni al titolare dell’impresa edile

Una tragedia che scuote Besana Brianza: Stefano Anastasio, operaio di 50 anni, ha perso la vita sotto il peso di un escavatore, portando alla condanna del titolare dell'impresa edile. Un episodio drammatico che mette in luce l'importanza della sicurezza sul lavoro e delle responsabilità imprenditoriali. È fondamentale riflettere sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie e proteggere chi lavora ogni giorno con dedizione e rischio.

Besana Brianza (Monza), 27 Giugno 2025 – Condannato a due anni di reclusione per l' omicidio colposo di un operaio morto schiacciato  sotto il peso della cabina dell' escavatore che stava guidando, con la revoca della pena sospesa che aveva già ottenuto per un altro incidente sul lavoro. Stefano Anastasio, manovale di 50 anni, di Casatenovo, morto in un incidente sul lavoro È la sentenza emessa dal Tribunale di Monza per l'infortunio avvenuto l' 11 gennaio 2022 all'interno di un cantiere edile per una nuova costruzione a Besana Brianza e costato la vita a Stefano Anastasio, 50enne originario di Maddaloni, in provincia di Caserta e residente a Casatenovo nel Lecchese.

