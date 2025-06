Bergamo una ragazzina di 14 anni è stata trovata morta all’ex Reggiani

Una giovane di soli 14 anni, di origini ucraine, è stata trovata senza vita nell'area abbandonata dell'ex Reggiani a Bergamo. La scoperta, avvenuta giovedì sera intorno alle 20.30 da parte dello zio e del cugino, ha sconvolto la comunità. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la ragazza potrebbe essere...

Una ragazza di 14 anni, di origine ucraina, è stata trovata morta giovedì sera all’interno dell’area abbandonata dell’ ex Reggiani, nella zona di via Legrenzi a Bergamo, vicino al cantiere per la nuova linea tranviaria T2. Il corpo è stato individuato intorno alle 20.30 dallo zio e da un cugino, che avevano cominciato a cercarla dopo che da mercoledì non era più tornata a casa. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe essere precipitata dal tetto di uno dei capannoni. Le cause del decesso restano da chiarire: tra le ipotesi, un incidente o un gesto volontario. Non si esclude che la ragazza stesse praticando parkour, attività frequente tra i giovani che frequentano l’area. 🔗 Leggi su Lettera43.it