Bergamo ragazzina di 14 anni trovata morta nell' ex fabbrica Reggiani | presunta caduta dal tetto attesa autopsia

Una tragica tragedia scuote Bergamo: una ragazzina di 14 anni è stata trovata senza vita nell’ex fabbrica Reggiani, presumibilmente a seguito di una caduta dal tetto. La scoperta è avvenuta grazie allo zio e al cugino, che hanno fatto il chocante ritrovamento giovedì sera. La procura ha aperto un fascicolo, mentre si attende l’esito dell’autopsia per comprendere le cause di questa tragica perdita, lasciando la comunità sgomenta e in cerca di risposte.

Sono stati lo zio e il cugino della ragazzina, la cui identità non è stata rivelata dalle forze dell'ordine, a fare la tragica scoperta nella serata di giovedì 26 giugno. La procura di Bergamo avrebbe già aperto il fascicolo del caso Nella serata di giovedì 26 giugno, il corpo senza vita di u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bergamo, ragazzina di 14 anni trovata morta nell'ex fabbrica Reggiani: presunta caduta dal tetto, attesa autopsia

In questa notizia si parla di: bergamo - ragazzina - anni - trovata

Giallo a Bergamo, una ragazzina trovata morta nell’area della ex fabbrica Reggiani - Un mistero avvolge Bergamo: una giovane ragazza è stata trovata senza vita nell’area tra la ex fabbrica Reggiani e il cantiere Teb, in via Legrenzi.

Bergamo, una ragazzina di 14 anni è stata trovata morta all’ex Reggiani. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe essere precipitata dal tetto di uno dei capannoni. Si indaga sulle cause Vai su X

Orrore a Bergamo: ragazzina di 14 anni trovata morta all'ex fabbrica. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa poche ore prima >> https://buff.ly/pMcPjiu Vai su Facebook

Bergamo, la ragazza trovata morta aveva solo 14 anni: è precipitata da un capannone; Ragazzina di 14 anni trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani: indagini in corso; Bergamo, giallo all'ex Reggiani: muore una ragazzina di 14 anni. «Precipitata dal tetto».

Ragazzina di 14 anni trovata morta nell'ex fabbrica Reggiani di Bergamo, era scomparsa da mercoledì. «Caduta dal tetto di un capannone» - Giallo a Bergamo: aveva solo 14 anni la ragazza trovata morta ieri sera nell'area della ex fabbrica Reggiani. Lo riporta msn.com

Ragazzina di 14 anni trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani, indaga la procura: aperto un fascicolo per omicidio - Una ragazzina di 14 anni è stata ritrovata senza vita all’interno degli spazi della Reggiani, un’ex azienda dismessa di Bergamo ... Da fanpage.it