Bergamo ragazza di 14 anni trovata morta in ex Fabbrica Reggiani | indagini in corso

Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni, originaria dell’Est Europa, è stata trovata senza vita nell’ex fabbrica Reggiani, dove si era allontanata mercoledì pomeriggio. La comunità è sotto shock, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questa drammatica perdita. La famiglia, che vive con la nonna e lo zio, chiede rispetto e privacy in un momento così difficile.

Una ragazzina di 14 anni è stata trovata morta ieri sera negli spazi dell'ex fabbrica Reggiani, a Bergamo. La giovane, originaria dell'Est Europa, abitava alle porte della città con la nonna e lo zio e si era allontanata mercoledì pomeriggio. La famiglia aveva denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e lanciato un appello sui social. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bergamo, ragazza di 14 anni trovata morta in ex Fabbrica Reggiani: indagini in corso

