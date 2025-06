Bergamo precipita da capannone di una fabbrica abbandonata | morta una 14enne Indagini in corso | non si esclude nessuna pista

Una tragica scoperta scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni, originaria dell’Ucraina, è stata trovata senza vita dopo esser precipitata da un capannone abbandonato nell’area della ex Reggiani. La dinamica resta ancora da chiarire e le indagini sono in corso, con tutte le ipotesi aperte, compresa quella di un gesto estremo. Da mercoledì i familiari non avevano più notizia di lei, e il dolore si mescola alla preoccupazione, mentre il caso si infittisce di mistero e interrogativi.

È stata trovata senza vita una ragazza di 14 anni, originaria dell'Ucraina, nell'area della ex Reggiani di Bergamo. Nella fabbrica abbandonata ci sono diversi capannoni dismessi, la ragazza è precipitata dal tetto di uno di questi. La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare e gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa l'ipotesi di un gesto estremo. Da mercoledì i familiari non avevano avuto più notizia della 14enne ucraina e avevano anche lanciato un appello sui social. La ragazza viveva con i nonni in Italia da molti anni e lo zio e il cugino, non vedendola tornare a casa, hanno deciso di andare a cercarla proprio in quell'area: pare infatti che frequentasse abitualmente quei capannoni abbandonati.

