Bergamo la ragazza trovata morta aveva solo 14 anni | è precipitata da un capannone

Una tragedia sconvolgente scuote Bergamo: una ragazza di soli 14 anni trovata senza vita nell'area dismessa della ex Reggiani, precipitando da un capannone. Da mercoledì i familiari cercavano disperatamente notizie, lanciando appelli sui social. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un dolore profondo, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica perdita. Il mistero che avvolge la giovane continua a suscitare sgomento e preoccupazione.

Bergamo – Aveva solo 14 anni la ragazza trovata morta giovedì sera nell'area dismessa della ex Reggiani, in via Legrenzi a Bergamo. Da mercoledì i familiari non avevano più sue tracce e avevano anche lanciato un appello sui social. Aveva solo 14 anni la ragazza trovata morta ieri sera nell'area della ex Reggiani di Bergamo. Da mercoledì i familiari non avevano più sue tracce e avevano anche lanciato un appello sui social. Originaria dell'Est Europa, pare frequentasse da qualche tempo l'area dismessa. Le ipotesi sono il gesto estremo o una caduta accidentale, Bergamo 27 giugno 2025. ANSAMICHELE MARAVIGLIA Chi era. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, la ragazza trovata morta aveva solo 14 anni: è precipitata da un capannone

