bergamo jazz mare nostrum apre il trittico

La grande musica sbarca a Bergamo. Tre concerti di respiro internazionale che vanno ad aggiungersi alla consueta programmazione di Bergamo Jazz di marzo, tre eventi speciali per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Filippo Siebaneck – per decenni uomo di cultura, ex presidente dell'Azienda autonoma del Turismo, uno dei motori della Rassegna internazionale del Jazz, di cui Bergamo Jazz è l'erede naturale – organizzati nell'ambito dell'iniziativa promossa al Lazzaretto dall'assessorato alla Cultura. Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz, insieme al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, portano nel capoluogo orobico artisti di grande prestigio che riflettono la lunga tradizione dei due piĂą importanti festival musicali.